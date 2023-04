L'état de santé de Silvio Berlusconi s'améliore, mais il reste en soins intensifs

L'état de santé de Silvio Berlusconi s'améliore, mais il reste en soins intensifs













Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - L'état de santé de Silvio Berlusconi continue de s'améliorer, mais il reste en soins intensifs, a annoncé jeudi l'hôpital milanais qui le soigne. "Les dernières 72 heures ont été marquées par une amélioration constante" de la respiration et du fonctionnement des reins de l'ancien président du Conseil italien, a indiqué le dernier bulletin officiel de santé jeudi. Âgé de 86 ans, le magnat milliardaire des médias a été hospitalisé d'urgence à l'hôpital San Raffaele de Milan la semaine dernière pour une leucémie et une infection pulmonaire. La crainte que sa vie soit en danger a déclenché des spéculations et attiré un flot de parents et d'amis à son chevet. Depuis lors, ses médecins ont déclaré que son état s'était stabilisé. (Reportage Gavin Jones, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)