L'état d'urgence déclaré dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada en raison des incendies

Crédit photo © Reuters

par Nia Williams et Ismail Shakil OTTAWA (Reuters) - Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, au Canada, a déclaré mardi l'état d'urgence en raison des feux de forêt qui font rage dans le territoire et menacent sa capitale, Yellowknife. L'état d'urgence octroie des pouvoirs supplémentaires aux autorités, qui leur permettent notamment de répondre aux urgences. "Cela permet au (gouvernement) d'avoir accès et de déployer les ressources nécessaires pour aider à gérer cette saison de feux de forêt sans précédent, et de protéger la santé et la sécurité des habitants des Territoires du Nord-Ouest", a indiqué le gouvernement territorial dans un communiqué. Le gouvernement canadien a annoncé mardi avoir approuvé le versement d'une aide fédérale afin de combattre les feux de forêt, et avoir déployé les forces armées pour contribuer aux opérations de lutte contre les incendies. La capitale des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, a déclaré lundi soir l'état d'urgence afin de se préparer aux éventuels risques posés par les incendies qui font rage dans les environs. A ce jour, 265 incendies ont été recensés dans les Territoires du Nord-Ouest. (Reportage Ismail Shakil à Ottawa et Jyoti Narayan à Bangalore; version française Camille Raynaud)