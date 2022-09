L'Etat choisira le nouveau patron d'EDF dans les prochains jours, dit Le Maire

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron et Elisabeth Borne choisiront dans les prochains jours le prochain patron d'EDF parmi une liste de noms qui leur a été transmise, a déclaré mardi Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances.

L'Etat français a annoncé en juillet son intention de lancer une OPA à 12 euros par action sur les quelque 16% du capital d'EDF qu'il ne détient pas encore et de remplacer son PDG, Jean-Bernard Lévy, alors que le groupe est confronté à une disponibilité historiquement basse de son parc nucléaire qui aggrave la crise de l'énergie en Europe.

"Nous avons arrêté notre choix sur un certain nombre de noms, j'ai soumis ces noms à la Première ministre et au président de la République, qui décideront dans les prochains jours qui dirigera EDF", a dit Bruno Le Maire sur BFMTV et RMC.

Selon Le Figaro, Luc Rémont, chargé des opérations internationales chez Schneider Electric, "se détache comme grand favori pour la direction générale".

Des observateurs d'EDF et des sources internes au groupe interrogés par Reuters ont en outre cité ces dernières semaines plusieurs autres candidats potentiels à la direction de l'entreprise, parmi lesquels Patrice Caine, PDG de Thales et Philippe Knoche, directeur général d'Orano.

Bruno Bensasson, directeur du pôle énergies renouvelables d'EDF et Cédric Lewandowski, directeur du parc nucléaire et thermique, ont également été cités. Selon deux sources, il est toutefois probable que l'Etat opte pour un candidat externe afin de marquer une rupture dans le fonctionnement de l'entreprise.

Trente des 56 réacteurs du parc nucléaire français sont actuellement arrêtés pour des opérations de maintenance ou des problèmes de corrosion, ce qui contribue à maintenir les prix de l'électricité à des niveaux record alors que l'Europe cherche à se passer du gaz russe et que la France, habituellement plus gros exportateur d'électricité de la région, est devenue importatrice nette.

Certains analystes estiment en outre que les prévisions de redémarrage de réacteurs d'EDF d'ici à l'hiver risquent de s'avérer trop optimistes et que la France pourrait être contrainte de rationner l'électricité pour satisfaire à ses propres besoins.

Emmanuel Macron a vivement répondu lundi aux critiques le visant sur la maintenance du parc nucléaire français, ciblant ses opposants politiques et, sans le nommer, Jean-Bernard Lévy.

