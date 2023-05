L'Estonie et la Lettonie veulent acquérir un système de défense aérienne allemand

VILNIUS (Reuters) - L'Estonie et la Lettonie, pays membres de l'Union européenne et de l'Otan, vont entamer des négociations avec le groupe allemand Diehl Defence pour l'achat d'un système de défense aérienne de moyenne portée, a déclaré dimanche le ministère estonien de la Défense. Le coût du système de défense aérienne Iris-T SLM et des capacités supplémentaires telles que l'infrastructure, le personnel, la formation, l'équipement, seront déterminés lors des négociations, qui pourraient être conclues au cours de l'été, a ajouté le ministère. "Notre objectif est de garantir à l'Estonie des capacités opérationnelles de défense aérienne de moyenne portée d'ici 2025, ce qui signifie que les premiers systèmes devraient arriver en 2024", a déclaré le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur. L'achat sera dirigé par l'Estonia Centre for Defence. En octobre dernier, l'Estonie et la Lettonie figuraient parmi les 14 partenaires européens de l'Otan qui ont signé une lettre d'intention en vue d'acquérir conjointement des systèmes de défense aérienne, alors que la guerre menée par la Russie en Ukraine a mis en évidence les pénuries de matériel. (Reportage Andrius Sytas, version française Matthieu Protard)