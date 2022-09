L'est de l'Ukraine privé d'électricité, Kyiv accuse la Russie

par Pavel Polityuk et Tom Balmforth

KYIV/KHARKIV, Ukraine (Reuters) - D'importantes coupures d'eau et d'électricité sont survenues dimanche soir dans l'est de l'Ukraine, des incidents imputés par les autorités de Kyiv à des attaques russes contre les infrastructures civiles en représailles aux succès engrangés sur le terrain par les forces ukrainiennes.

"Pas d'infrastructures militaires. Le but est de priver la population de lumière et de chauffage", a accusé le président Volodimir Zelensky lors de son message vidéo quotidien, diffusé chaque soir.

Selon le chef de l'Etat ukrainien, les attaques russes ont provoqué une panne d'électricité totale dans les régions de Kharkiv et Donetsk, et partielles dans les régions de Soumy, Dnipropetrovsk et Zaporijjia.

"Les occupants russes ont frappé des infrastructures stratégiques dans la ville et la région de Kharkiv", a déclaré le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Olegh Synehoubov, sur Telegram. "Dans plusieurs centres urbains, il n'y a plus eau ni électricité. Des incendies ont éclaté là où ces frappes se sont produites", a-t-il ajouté.

Une centrale thermique aurait notamment été prise pour cible. Kirilo Timochenko, un responsable de la présidence ukrainienne, a posté sur la plate-forme de messagerie Telegram l'image d'une centrale électrique en feu mais ajouté que l'électricité avait été rétablie dans certaines zones.

Selon un journaliste de Reuters, le centre-ville de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, a été plongé dans le noir en début de soirée.

Le maire de la ville, Ihor Terekhov, a qualifié ces attaques contre les infrastructures de "vengeance cynique" après les victoires militaires obtenues ces derniers jours par les forces ukrainiennes dans la région.

Des coupures d'électricité ont également été signalées dans la région de Soumy, au nord-ouest de Kharkiv, ainsi que dans celle de Dnipropetrovsk, sur le Dniepr près de Zaporijjia.

"Ils sont incapables d'accepter leurs défaites sur le champ de bataille", a déclaré le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Valentin Reznitchenko, sur Telegram.

(Version française Jean-Stéphane Brosse)