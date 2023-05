L'espoir sur la dette US soutient Wall St avant un long week-end



PARIS (Reuters) - La Bourse de New York est en hausse modérée vendredi dans les premiers échanges, avec l'espoir d'un accord bipartisan sur le relèvement du plafond de la dette américaine avant un week-end prolongé puisque lundi sera férié aux Etats-Unis. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 149,53 points, soit 0,46%, à 32.914,18 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,42% à 4.168,69 points. Le Nasdaq Composite cède 0,55%, soit 70,258 points, à 12.768,352. Le président américain Joe Biden et le "speaker" de la Chambre des représentants Kevin McCarthy sont proches de conclure un accord sur le plafond de la dette américaine, a-t-on appris jeudi d'une personne au fait des négociations. En outre, le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré que les discussions entre négociateurs progressaient. Sur le front macroéconomique, les chiffres des revenus et des dépenses des consommateurs américains publiés une heure avant l'ouverture montrent une hausse plus marquée qu'anticipé de la consommation mais surtout une accélération des indices d'inflation PCE, globale et "core". Cette statistique renforce aux yeux des investisseurs le scénario d'une hausse de taux de la Fed en juin. Les "futures" sur les taux d'intéret américains intègrent une probabilté estimée à 60% d'une hausse d'un quart de point de l'objectif de taux des fonds fédéraux. "L'indice PCE a montré que l'inflation reste tenace. Nous avons l'impression que le drame sur la dette est sur le point de se terminer, mais nous devons encore nous préoccuper de la suite des événements pour la Fed", a déclaré Art Hogan, chez B Riley Wealth. En Bourse, Gap gagne 12,94% après avoir fait état d'un bénéfice inattendu au premier trimestre. Le fabricant de semi-conducteurs Marvell Technology bondit de 21,84% après avoir prévu un doublement de son chiffre d'affaires annuel dans le domaine de l'intelligence artificielle. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)