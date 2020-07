L'espoir d'un vaccin contre le coronavirus soutient la tendance

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en hausse mercredi et Wall Street suit une tendance semblable, soutenues par les espoirs de voir émerger un traitement contre du COVID-19 et celle du redémarrage de l'économie.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 2,03% à 5 108,98 points. Le Footsie britannique a pris 1,83% et le Dax allemand a gagné 1,84%, à un pic en clôture depuis le 25 février.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,71%, le FTSEurofirst 300 de 1,65% et le Stoxx 600 de 1,76%.

Affectés la veille par les craintes entourant le coronavirus et le repli des valeurs technologiques, les places européennes sont reparties de l'avant grâce à des informations encourageantes sur le traitement développé par l'américain Moderna.

Son vaccin expérimental a montré qu'il était sûr et déclenchait une réponse immunitaire chez l'ensemble des 45 volontaires sains prenant part aux tests de "phase un", ont annoncé mardi des chercheurs dans le New England Journal of Medicine.

Cet essai clinique n'en est qu'à un stade précoce mais il permet de reléguer au second plan les inquiétudes quant à l'intensification des tensions diplomatiques entre Washington et Pékin autour de Hong Kong.

VALEURS

En Europe, tous les secteurs ont fini en hausse à commencer par celui des transports et loisirs dont l'indice Stoxx a grimpe de 6,06%, porté par les espoirs d'une reprise plus rapide que redouté.

A Paris, Renault s'est octroyé 3,76% après l'annonce par son partenaire japonais Nissan du lancement d'un SUV électrique.

Le groupe d'infrastructures Atlantia a bondi de 26,65%, en tête du Stoxx 600, après avoir conclu un accord avec le gouvernement italien sur sa filiale d'autoroutes.

Contre la tendance, le groupe britannique de luxe Burberry a cédé -5,62% après avoir annoncé un recul de 45% de ses ventes trimestrielles à périmètre comparable en raison de l'épidémie du coronavirus.

WALL STREET

Soutenus par la perspective d'un vaccin et une solide performance trimestrielle de Goldman Sachs, les trois indices de Wall Street étaient dans le vert au moment de la clôture européenne.

La banque américaine gagnait 1,33%, après avoir pris près de 5% à l'ouverture à l'annonce d'un bénéfice supérieur aux attentes, dopé notamment par le dynamisme de ses activités de trading.

INDICATEURS DU JOUR

Du côté des indicateurs, la production industrielle a augmenté pour le deuxième mois d'affilée en juin et l'activité manufacturière dans la région de New York a accéléré plus que prévu depuis début juillet pour revenir en croissance.

CHANGES

Le dollar souffre de l'appétit des investisseurs pour les actifs et les devises plus risqués: l'indice qui mesure ses variations face à un panier de monnaies de référence abandonne -0,2%, à un creux d'un mois.

L'euro en profite pour remonter à 1,1403 dollar, après un pic de quatre mois à 1,1451, porté également par des espoirs d'un accord sur un plan de relance de 750 milliards d'euros lors du Conseil européen qui se tiendra vendredi et samedi.

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans monte légèrement autour de 0,6234% et en Europe, le Bund allemand de même échéance a fini stable, à -0,455%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers montent après l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) d'une chute de 7,5 millions des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière mais les gains sont limités par la décision de l'Opep+ d'assouplir les réductions de l'offre à partir d'août.

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge 1,14% à 40,75 dollars le baril et le Brent de mer du Nord gagne 1,12% à 43,38 dollars.

