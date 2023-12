L'Espagnole Nadia Calvino choisie à la présidence de la BEI

PARIS (Reuters) - La ministre espagnole de l'Economie Nadia Calvino a été choisie vendredi pour prendre la présidence de la Banque européenne d'investissement (BEI), a annoncé l'institution dans un communiqué. Un accord sur sa nomination a été trouvé par les ministres des Finances de l'Union européenne en marge du Conseil pour les affaires économiques et financières (Ecofin) réuni à Bruxelles. "L'accord politique conclu aujourd'hui ouvre la voie à la procédure officielle de nomination par le conseil d'administration et le conseil des gouverneurs de la BEI par voie de procédure écrite", indique la BEI dans un communiqué. "Le vote au sein du conseil d'administration et du conseil des gouverneurs de la BEI devrait être finalisé dans les prochaines semaines, avant la date officielle d'entrée en fonction du nouveau président, qui sera le 1er janvier 2024". Nadia Calvino, qui était donnée favorite dans la course à la présidence de la BEI, succèderait ainsi à Werner Hoyer dont le second mandat s'achève à la fin de l'année. La présidence de la BEI s'exerce sur un mandat de six ans. Parallèlement, la Danoise et actuelle commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, a annoncé sur X le retrait de sa candidature. Economiste de formation, Nadia Calvino, 55 ans, occupe le poste de ministre de l'Economie dans le gouvernement présidé par Pedro Sanchez depuis juin 2018. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Charlotte Van Campenhout, édité par Kate Entringer)