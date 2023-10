L'espagnol PLD Space lance le premier mini-lanceur privé d'Europe

L'espagnol PLD Space lance le premier mini-lanceur privé d'Europe













Crédit photo © Reuters

par Tim Hepher MADRID (Reuters) - Le groupe espagnol PLD Space a lancé son premier mini-lanceur réutilisable Miura-1 aux premières heures de samedi depuis un site dans le Sud-Ouest de l'Espagne, premier lancement d'une fusée totalement privée en Europe susceptible d'aider à relancer les ambitions spatiales du continent. Le lanceur suborbital a volé pendant 306 secondes et atteint une altitude de 46 kilomètres, avant de retomber dans l'Océan atlantique où il sera récupéré d'ici la fin de la journée, a annoncé PLD dans un communiqué. Une première tentative avait été abandonnée en mai en raison de forts vents d'altitude. Une deuxième avait échoué en juin à cause d'un problème technique. "L'?Europe et le monde ont besoin d'une demi-douzaine de petits et moyens lanceurs, bon marché, agiles et surtout disponibles. PLD Space est la première entreprise européenne à répondre", a poursuivi le groupe dans son communiqué. Les observateurs attendent maintenant le développement des services orbitaux de Miura-5, un lanceur de plus grande taille, programmé pour 2025. En juillet a eu lieu le dernier lancement de la plus grosse fusée européenne, Ariane 5, depuis la base de Kourou. Le continent dépendait jusqu'ici d'Ariane, offrant une capacité pouvant dépasser les 11 tonnes, pour les mission de grande envergure, du lanceur russe Soyouz pour les charges moyennes et de l'italien Vega, également lancé de Kourou, pour les petites missions. La fin du programme Ariane 5 laisse l'Europe virtuellement sans accès autonome à l'espace puisque son successeur Ariane 6 a été retardé à l'année prochaine. Par ailleurs, la Russie a coupé l'accès au programme Soyouz en réponse aux sanctions européennes décrétées après son invasion de l'Ukraine tandis que la dernière version Vega-C souffre de problèmes techniques. L'Agence spatiale européenne a annoncé la semaine dernière que ce lanceur ne reprendrait pas du service avant le quatrième trimestre 2024 après une mission avortée en décembre dernier. (Avec Aislinn Laing, David Alire Garcia, Valentine Hilaire et Graham Keeley, Gilles Guillaume pour la version française)