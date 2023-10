L'Espagne veut conclure l'accord commercial avec le Mercosur, la France temporise

VALENCE, Espagne, 20 octobre (Reuters) - Des désaccords subsistent entre la France et l'Espagne sur la conclusion d'un accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, selon des représentants des deux États, alors que la mise en place de ce pacte longtemps repoussé figure parmi les priorités de la rencontre des ministres européens du Commerce en Espagne vendredi. Madrid considère que la conclusion de l'accord avec les pays sud-américains du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay), après 20 ans de négociations, est un "objectif prioritaire" pour l'Union européenne. L'Espagne occupe la présidence tournante de l'Union jusqu'à la fin de l'année. "Nous avons atteint le stade de la prise de décision", a déclaré le ministre espagnol du Commerce, Hector Gomez, interrogé par Reuters à la veille de la réunion. La France, historiquement réticente à l'égard des accords de libre-échange, veut poursuivre les pourparlers et ne pas précipiter les négociations. Devant la presse vendredi, le ministre français du Commerce Olivier Becht a estimé qu'il était important de prendre "le temps nécessaire", notamment pour obtenir des garanties en matière de normes environnementales. L'accord est en suspens depuis 2019, en grande partie en raison des préoccupations européennes concernant la déforestation de l'Amazonie et de la lenteur de la réponse du Mercosur à un addendum de l'UE proposant des garanties environnementales. "Les négociations sont hebdomadaires (...) le dialogue est permanent", selon Hector Gomez, qui voit d'un bon oeil le fait que le texte principal du traité n'ait pas été rouvert à la révision et que seul l'instrument dit "additionnel" soit discuté. L'Union européenne attendait depuis le mois de mars la réponse du Mercosur à ses engagements en matière de durabilité et de changement climatique. Le Mercosur a finalement présenté une contre-proposition d'une page qui a servi de base aux discussions lors des récentes réunions en personne à Brasilia. (Reportage de Belén Carreño, version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)