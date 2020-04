L'Espagne va proposer la création d'un fonds européen de 1.500 milliards d'euros

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Espagne va proposer à ses partenaires de l'Union européenne la création d'un fonds de 1.500 milliards d'euros pour aider les pays les plus affectés économiquement par l'épidémie de coronavirus, rapporte lundi le journal El Pais, citant un document gouvernemental.

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez devrait officiellement soumettre cette proposition aux autres chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE lors d'un sommet prévu jeudi, ajoute El Pais.

Ce fonds serait alimenté par de la dette émise par l'UE et les sommes remises à chaque pays seraient considérées comme des transferts et non comme de la dette, selon le journal.

Il n'a pas été possible dans l'immédiat de joindre les services de Pedro Sanchez.

Les pays de la zone euro sont convenus le 9 avril d'un ensemble de mesures d'urgence pour environ 500 milliards d'euros afin de tenter de soutenir l'activité mais des divergences persistent sur le financement d'un futur plan de relance, notamment sur l'éventualité d'une forme de mutualisation de la dette.

Le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni, a pour sa part déclaré au magazine allemand Der Spiegel qu'environ 1.500 milliards d'euros au total, en intégrant ces 500 milliards d'aide d'urgence, pourraient être nécessaires pour surmonter la crise du coronavirus.

"L'Eurogroupe a désormais fait des propositions pour une aide de plus de 500 milliards d'euros pour financer les systèmes de santé et le chômage partiel et pour aider les petites et moyennes entreprises. Cela laisse au moins 1.000 milliards d'euros. C'est à peu près le montant dont nous devons parler maintenant", a dit Paolo Gentiloni au Spiegel.

Il a ajouté que ces fonds pourraient être levés dans le cadre du prochain budget pluriannuel de l'UE.

(Inti Landauro, avec Michelle Martin à Berlin; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)