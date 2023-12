L'Espagne va prendre une participation de 10% dans Telefonica

L'Espagne va prendre une participation de 10% dans Telefonica













MADRID, 19 décembre (Reuters) - Le gouvernement espagnol a ordonné au fonds public national de prendre une participation de 10% dans le géant des télécoms Telefonica, a déclaré mardi dans un communiqué la SEPI (Société d'Etat des participations industrielles). Cette acquisition interviendrait après que le principal opérateur saoudien des télécoms, STC, est devenu en septembre le principal actionnaire de Telefonica en prenant une participation de 9,9% dans le groupe espagnol pour 2,1 milliards d'euros. La SEPI a indiqué auprès du régulateur espagnol du marché qu'elle finaliserait l'acquisition du volume nécessaire d'actions tout en veillant à minimiser l'impact sur le cours boursier de Telefonica. Dans son communiqué, le fonds public espagnol a déclaré que sa prise de participation garantirait à Telefonica "une plus grande stabilité d'actionnariat" pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et, "par conséquent, de contribuer à protéger ses capacités stratégiques". Telefonica est considéré par Madrid comme un groupe stratégique car il gère notamment des données sensibles. (Reportage David Latona et Jesús Aguado; version française Jean Terzian)