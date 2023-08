L'Espagne va enquêter sur les pratiques tarifaires des transporteurs aériens low-cost

MADRID (Reuters) - Le ministère espagnol de la Consommation a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur les compagnies aériennes à bas prix sur leur frais liés aux bagages, qui rendent le prix final plus élevé que celui qui apparaît de prime abord. L'enquête pourrait aboutir à des amendes allant d'un million d'euros à jusqu'à huit fois le bénéfice obtenu, si celui ci est supérieur à un million d'euros, a déclaré le ministère dans un communiqué, sans citer de compagnie aérienne en particulier. Les compagnies low-cost comme Ryanair, easyJet ou leur concurrent espagnol Vueling font payer les passagers pour les bagages à main, et imposent également un supplément si un passager souhaite avoir le choix de son siège. Le ministère a déclaré qu'en désagrégeant ces frais de ceux qui sont traditionnellement inclus dans le prix des billets, ces compagnies aériennes "offrent dans leur publicité des prix très compétitifs". Des prix qui "ne correspondent pas, dans la plupart des cas, au prix que le consommateur finit par payer". Le ministère a ajouté que les moteurs de recherche sur Internet peuvent également donner un avantage injuste aux compagnies aériennes qui proposent des billets sans ces frais, par rapport aux billets plus chers proposés par les concurrents. En 2019, un tribunal espagnol avait jugé "abusive" la pratique de Ryanair consistant à facturer des frais pour les bagages à main. Ryanair a toutefois maintenu sa politique, invoquant la liberté commerciale des compagnies aériennes de déterminer la taille de des bagages pouvant être apportés en cabine. (Reportage Belen Carreno, Andrei Khalip, version française Corentin Chappron, édité par Nicolas Delame)