L'Espagne tranquille

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L’Espagne s’est régalée à domicile face à la Géorgie lors des éliminatoires comptant pour la Coupe du monde 2022. Victoire 4 buts à 0 lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. La décision s’est fait en première période avec l’ouverture du score de Gayá (14’) puis Carlos Soler a alourdi la marque (25’).

Ferran Torres à lui aussi participé à la fête avec une réalisation juste avant la mi-temps (41’). Et enfin en seconde période Sarabia a scellé le sort du match (63’).

L’addition aurait pu être encore plus lourde pour les Géorgiens, car les Ibériques ont eu 2 buts refusés pour des positions de hors-jeu (Gaya 33’ et Sarabia 94’). Au classement, l’Espagne est en tête avec 10 unités devant la Suède qui compte deux matchs en moins.