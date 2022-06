L'Espagne se bat contre de violents feux de forêt

SARAGOSSE (Reuters) - Les pompiers espagnols luttaient samedi pour tenter de contrôler d'importants feux de forêt attisés par des températures proches de leurs niveaux records pour la saison.

Beaucoup de régions d'Europe occidentale souffrent actuellement d'une vague de chaleur, mais celle-ci est particulièrement marquée à Saragosse, dans le Nord-Est de l'Espagne, et dans les régions de Navarre et de La Rioja dans le Nord du pays, avec des prévisions comprises entre 40 et 42 degrés selon l'agence nationale de météorologie Aemet.

Outre la chaleur, le temps sec accompagné de vent a provoqué des départs de feux dans plusieurs zones, la province de Zamora, dans le Nord-Ouest du pays, près de la frontière portugaise, comptant parmi les plus touchées.

Près de 20.000 hectares de terrain sont partis en fumée dans les montagnes du parc naturel de Sierra de la Culebra, où le feu était toujours "actif" selon un tweet du gouvernement régional.

Samedi après-midi, onze villages avaient été évacués et quelque 500 pompiers restaient mobilisés pour tenter d'éteindre les flammes, a-t-il ajouté.

Il n'a été fait état d'aucun mort ou blessé.

En Catalogne, les pompiers à l'oeuvre pour contrôler un feu à Baldomar ont déclaré s'attendre à ce que la journée soit "compliquée" par les températures très élevées et par un fort vent de sud.

Les flammes montaient aussi haut dans le ciel à la périphérie du village de Caudiel, dans l'Est de l'Espagne. Équipés de masques, les pompiers ont aidé à évacuer des habitants des rues envahies par la fumée, certains d'entre eux tenant en laisse leur chien ou leur cheval.

