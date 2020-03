L'Espagne restreint les rassemblements dans les zones à risques, le Parlement en congé

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le gouvernement espagnol a interdit tous les rassemblements publics de plus de 1.000 personnes à Madrid et dans les autres zones présentant un risque de propagation du coronavirus, au Pays basque et dans la région viticole de La Rioja, a annoncé mardi le ministre de la Santé.

Dans les autres régions, le gouvernement étudiera au cas par cas de possibles interdictions de manifestations de masse, a précisé Salvador Illa.

La chambre basse du Parlement espagnol a par ailleurs décidé de suspendre ses travaux pour une durée d'une semaine à la suite de la contamination d'un député.

Le gouvernement, qui était réuni en conseil des ministres ordinaire, a également décidé de suspendre tous les vols directs en provenance d'Italie pour une durée d'au moins deux semaines à compter de mercredi, peut-on lire dans le Journal officiel.

Dans le métro de Madrid, des employés utilisent des solutions hydroalcooliques pour désinfecter régulièrement les rampes, les sièges et les boutons d'ouverture des portes.

Le sport est également touché: tous les matches de la Liga, le championnat de football de première division, seront joués à huis clos pour au moins deux semaines.

Les autorités espagnoles avaient décidé dès lundi de fermer des écoles et les universités dans plusieurs régions, notamment dans et autour de Madrid. La décision affectera à compter de mercredi au moins 1,5 million d'écoliers, élèves et étudiants dans la seule ville de Madrid et plusieurs dizaines de milliers d'autres dans La Rioja et à Vitoria-Gasteiz dans le Pays basque.

Selon le dernier bilan disponible mardi, l'Espagne comptait 1.622 cas confirmés de contamination, dont 35 mortels.

(Emma Pinedo, Belén Carreño et Inti Landauro; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)