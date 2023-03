L'Espagne pourrait annuler le reste de la commande d'Airbus A400M

par Belén Carreño, Inti Landauro et Tim Hepher MADRID/PARIS (Reuters) - L'Espagne pourrait annuler le reliquat d'une commande de 27 Airbus A400M pour le transport militaire, selon des sources de défense européennes. Après plusieurs mois d'incertitude, des sources ont déclaré que Madrid envisageait d'annuler les 13 appareils qui n'ont pas été livrés, après que l'armée de l'air espagnole a indiqué qu'elle n'avait pas besoin de ces avions supplémentaires. Le gouvernement espagnol et Airbus se sont abstenus de tout commentaire. L'A400M, un programme de plusieurs milliards d'euros commandé par sept pays membres de l'Otan - Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Luxembourg et Turquie - a été marqué par plusieurs années de dépassements de coûts liés à des difficultés techniques. L'Espagne et Airbus discutent actuellement de la manière d'atténuer l'impact d'une annulation partielle de la commande de l'A400M, ont indiqué les sources. Le magazine Janes, spécialisé dans la défense, a rapporté l'année dernière qu'Airbus attendait que Madrid soutienne le projet de drone tactique SIRTAP, co-développé par Airbus Espagne et la Colombie. L'année dernière, l'Espagne a également commandé 20 avions de combat Eurofighter supplémentaires, un programme d'avions de combat regroupant quatre pays et pour lequel Airbus est le partenaire industriel de l'Espagne et de l'Allemagne. (Reportage Belen Carreno, Tim Hepher, Inti Landauro ; Version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)