L'Espagne patine face à Pologne

par Mikael Mazaleyrat (iDalgo)

Deuxième match de poule et deuxième match nul pour la Roja dans cet Euro. L'Espagne n'est pas parvenue à prendre le meilleur sur la Pologne, score final 1-1. Fidèle à ses habitudes, la Roja a posé le pied sur le ballon et s'est installée dans le camp adverse mais n'a pas réussi à se montrer particulièrement dangereuse. Les hommes de Luis Enrique ont ouvert le score dès la 25e minute grâce à Alvaro Morata après un beau service de Gerard Moreno. En face, la Pologne n'a pas lâché le morceau et est revenue au score au retour des vestiaires avec un but signé Lewandowski (54e). Le score ne changera plus jusqu'à la fin du match. Avec ce résultat partagé, l'Espagne se trouve dans une situation délicate avec une 3e place de son groupe et seulement 2 points glanés.