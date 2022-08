L'Espagne lance un passe ferroviaire gratuit face à l'inflation

par Marco Trujillo et Christina Thykjaer

MADRID, 31 août (Reuters) - Les Espagnols bénéficieront à partir de jeudi d'un passe ferroviaire gratuit sur toutes les lignes locales et interurbaines de moyenne distance, une mesure temporaire instaurée par le gouvernement de Pedro Sanchez afin d'alléger le coût de la vie et réduire les trajets en voiture.

Avec une inflation dans le pays supérieure à 10% en glissement annuel, près d'un demi-million de personnes ont déjà précommandé les cartes de transport gratuites.

La Renfe, l'opérateur ferroviaire public, s'attend à ce que le programme, en vigueur jusqu'à la fin de l'année, donne lieu à 75 millions de trajets gratuits.

Après s'être un peu débattues avec le distributeur de billets de la gare d'Atocha, à Madrid, Jennifer Bernard Quintana et sa soeur sont devenues mercredi les propriétaires du précieux sésame, saluant une "excellente initiative".

Selon la mère de la jeune femme, cet abonnement mensuel gratuit permettra à la famille d'économiser plus de 80 euros par mois.

La mesure, à laquelle s'ajoutent des réductions sur d'autres types de transports publics, coûtera 221 millions d'euros. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme d'aide de 9,5 milliards d'euros, approuvé en juin, visant à atténuer la hausse des prix.

L'Allemagne, également confrontée à une forte inflation, a mis en place une mesure similaire, avec un abonnement réduit à 9 euros par mois pour les trains de banlieue et régionaux pendant la période estivale. (Reportage Marco Trujillo et Christina Thykjaer. Reportage additionnel Belén Carreño et Isabel Infantes, version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse)