L'Espagne exhume le corps du fondateur du mouvement fasciste de la Phalange













SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, Espagne (Reuters) - L'Espagne a exhumé lundi le corps de José Antonio Primo de Rivera, le fondateur du mouvement fasciste de la Phalange, qui reposait dans un mausolée près de Madrid connu pour avoir également abrité les restes de l'ancien dictateur Francisco Franco. Une poignée de sympathisants réunis devant la grille du complexe, anciennement connu comme la "Valle de los Caídos" (La vallée de ceux qui sont tombés), ont brandi des banderoles avec écrit "José Antonio est présent", certains criaient "Vive l'Espagne" lors du passage de son corbillard. La police a eu du mal à contenir une foule plus nombreuse d'environ 150 phalangistes rassemblés devant le cimetière de San Isidro, dans le sud de Madrid, où José Antonio Primo de Rivera devait être réinhumé. Ceux-ci ont aussi effectué des saluts fascistes et entonné l'hymne du mouvement, "Face au soleil". Cette exhumation, comme celle du dictateur Francisco Franco en 2019, s'inscrit dans le cadre d'un projet qui vise à transformer le complexe construit par Franco, rebaptisé l'année dernière Vallée de Cuelgamuros, en un mémorial dédié aux 500.000 personnes tuées lors de la guerre civile espagnole de 1936-1939. Fils du dictateur Miguel Primo de Rivera, qui a gouverné l'Espagne de 1923 à 1930, José Antonio Primo de Rivera a été fusillé en novembre 1936 par les forces républicaines de gauche à Alicante. C'est la quatrième fois que son corps est exhumé. (Reportage Charlie Devereux et Emma Pinedo, avec la contribution de Michael Gore, Juan Medina et Miguel Gutierrez à Madrid ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)