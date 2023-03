L'Espagne enverra les six chars Leopard promis à l'Ukraine en avril

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - L'Espagne va envoyer les six chars Leopard 2A4 de fabrication allemande promis à l'Ukraine en avril, après la semaine de Pâques, a déclaré mercredi la ministre de la Défense, Margarita Robles. Les chars, qui n'ont pas été utilisés depuis les années 1990, ont été réparés et l'Espagne teste leur état de préparation au combat avant de les envoyer, a indiqué la ministre devant les députés. "En envoyant les Leopard, nous continuerons à aider le peuple ukrainien à se défendre contre une attaque absolument injuste", a-t-elle dit, ajoutant que l'Espagne allait maintenant réparer quatre autres chars qui seront envoyés "dans un avenir proche". L'Ukraine a reçu en début de semaine 18 chars Leopard 2 promis par l'Allemagne et trois promis par le Portugal. Moscou considère ces livraisons d'armes occidentales comme une dangereuse provocation. (Reportage Emma Pinedo ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)