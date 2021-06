L'Espagne élimine la Croatie

par Baptiste Marin (iDalgo)

Dans un match au scénario incroyable, l’Espagne s’est qualifié lundi pour les quarts de finale de l’Euro après sa victoire (5-3 a.p.) sur la Croatie à Copenhague. Le match avait pourtant mal débuté pour la Roja. Sur une passe en retrait de Rodri à la 20e minute, le gardien Simon loupe totalement son contrôle et permet à la Croatie d’ouvrir le score. Dominateurs dans le jeu, les Espagnols égalisent par l’intermédiaire de Sarabia (38e). Au retour des vestiaires, l’Espagne va prendre deux buts d’avance à la suite des réalisations d’Azpilicueta (57e) et de Ferran Torres (77e). La Croatie va alors réaliser l’exploit de revenir au score (3-3) après des buts signés Orsic (85e) et Palasic (90e+2). Fatigués par leurs efforts fournis, les Croates baissent le pied et encaissent rapidement un but dans la première prolongation après cinq minutes de jeu. Dani Olmo sert Morata qui permet à l’Espagne d’être devant (4-3). Trois minutes plus tard, le joueur de Leipzig adresse une nouvelle passe décisive, cette fois-ci à Oyarzabal (5-3) qui met la Roja définitivement à l’abri. Pour une place dans le dernier carré, l’Espagne affrontera le vainqueur de l’autre huitième de la journée qui oppose la France à la Suisse.