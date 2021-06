L'Espagne écrase la Slovaquie

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour son troisième et dernier match de poule dans cet Euro 2020, l'Espagne a étrillé la Slovaquie 5-0 pour obtenir son billet pour la phase à élimination directe. Pourtant, c'est sur un échec de Morata au point de penalty que la Roja a débuté sa rencontre (12'). À la demi-heure de jeu, Les Ibères ont profité d'une grosse erreur de Dubravka pour ouvrir le score (30'). Laporte a doublé la mise juste avant la pause pour son premier but avec la sélection espagnole (45+3'). Au retour des vestiaires, Sarabia (56') et Ferran Torres (67') ont enfoncé le clou. Kucka a par la suite imité son gardien et aggravé le score pour les siens (71'). Les Espagnols terminent deuxièmes du groupe E derrière la Suède et affronteront la Croatie en huitièmes de finale. Inexistante aujourd'hui, la Repre est éliminée de la compétition.