L'Espagne autorise Vivendi à augmenter sa participation dans le groupe de médias Prisa

MADRID (Reuters) - Le groupe espagnol de médias Prisa a déclaré vendredi que son deuxième actionnaire principal, Vivendi, avait obtenu le feu vert du gouvernement espagnol pour augmenter sa participation dans l'éditeur du journal El Pais. Le gouvernement espagnol a autorisé Vivendi à échanger les obligations convertibles de Prisa qu'il a acquises en février contre des actions, a déclaré Prisa dans un communiqué. L'Espagne a adopté en 2020 une loi obligeant les sociétés étrangères à demander l'autorisation d'acquérir des participations importantes dans des sociétés espagnoles cotées en Bourse. Prisa, lourdement endetté, avait vendu pour 130 millions d'euros d'obligations convertibles dans le but de réduire sa dette. Prisa a déclaré que si Vivendi était le seul détenteur d'obligations à convertir ses obligations en actions, sa participation passerait à 15%. Si Vivendi et tous les autres détenteurs d'obligations convertibles convertissaient toutes leurs obligations, le groupe français finirait par détenir environ 10,9% de Prisa, contre 9,51% actuellement, selon les données de Refinitiv. Un porte-parole de Vivendi s'est refusé à tout commentaire. Fin 2021, Vivendi a déposé une demande pour augmenter sa participation dans Prisa jusqu'à 29,9%, contre 9,94% à l'époque, dans le cadre de ses projets visant à étendre sa présence sur les marchés hispanophones en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. Quelques mois plus tard, Vivendi a retiré sa demande. Vivendi avait constitué sa participation dans Prisa en acquérant d'abord une part de 7,89% auprès de HSBC pour 52 millions d'euros. Le principal actionnaire de Prisa est le fonds activiste Amber Capital, dirigé par l'investisseur français Joseph Oughourlian, avec une participation de 29,57%, selon les informations de Refinitiv Eikon. (Reportage Matteo Allievi, version française Nathan Vifflin, édité par Matthieu Protard)