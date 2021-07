L'Équipe de France olympique domine la Corée du Sud en amical

par Baptiste Marin (iDalgo)

L’Équipe de France olympique de football a remporté vendredi son unique match de préparation aux JO face à la Corée du Sud (2-1) du côté de Séoul. Le sélectionneur Sylvain Ripoll a choisi de confier le brassard de capitaine à l’expérimenté André-Pierre Gignac. Son coéquipier aux Tigres, Florian Thauvin était aussi titulaire. Menés après un penalty réussi de Kwon (62e), les Français vont parvenir à égaliser grâce à un but du Nantais Randal Kolo Muani à la 83e minute. Nathanaël Mbuku va ensuite donner la victoire aux Tricolores grâce à une jolie frappe des vingt mètres à la 88e minute. Avec ce succès, l’Équipe de France font le plein de confiance avant de démarrer le tournoi olympique. Les Bleus débuteront leur compétition dans six jours avec un premier match face au Mexique. Ils défieront ensuite l’Afrique du Sud et le Japon pour tenter d’atteindre les quarts de finale.