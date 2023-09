L'équipe de France de volley tombe face à la Roumanie

par Dorian Madala (iDalgo) L'équipe de France de volley-ball s'est incliné cet après-midi contre la Roumanie. Une défaite assez sèche 3 sets à 1 (25-23, 16-25, 25-18, 25-21) qui permet tout de même aux Bleus de conserver leur 1ère place de groupe. Il faudra nécessairement remporter le match contre la Grèce demain afin d'assurer leur rang. Trop de fautes au service. Voici ce qui résume la prestation française. Plus de 25 points donnés gratuitement à la sélection roumaine qu'il faudra corriger lors des prochaines prestation. Les joueurs d'Andrea Giani n'auront plus le droit à l'erreur lors de la phase à élimination direct le 9 septembre prochain.