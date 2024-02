L'épouse de Navalny va participer ce lundi au Conseil des Affaires étrangères de l'UE, dit Borrell

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'épouse de l'opposant au Kremlin Alexeï Navalny, décédé vendredi dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, participera lundi à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a annoncé dimanche le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell. "Lundi, j'accueillerai Yulia Navalnaya au Conseil des affaires étrangères de l'UE. Les ministres de l'UE enverront un message fort de soutien aux combattants de la liberté en Russie et honoreront la mémoire d'Alexi @navalny", a-t-il écrit sur le réseau X. "Je t'aime", peut-on lire dans un message de la veuve d'Alexeï Navalny, aux côtés d'une photo du couple, posté dimanche sur le compte Instagram de Yulia Navalnaya. Selon le récit de l'administration pénitentiaire russe, Alexeï Navalny, 47 ans, a perdu connaissance et est décédé vendredi après une promenade dans la colonie pénitentiaire "Polar Wolf" où il purgeait une peine de 30 ans de détention. A lire aussi... Yulia Navalnaya a participé vendredi à la Conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne, où elle a rencontré la cheffe de l'opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya dont le mari, Syarhei, a été condamné à 18 ans de prison après avoir été reconnu coupable en 2021 d'avoir organisé des troubles. Yulia Navalnaya a toujours soutenu son mari dans son combat contre les autorités russes. Née à Moscou où elle a étudié à l'Université russe d'économie Plekhanov, elle a rencontré Alexeï Navalny lors de vacances en Turquie en 1998. (Reportage de Julia Payne et Andrew Gray à Bruxelles, Guy Faulconbridge et Maxim Rodiono à Moscou ; Version française Elizabeth Pineau)