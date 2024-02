L'épouse de Navalny est la voix de son défunt mari, dit la veuve de Litvinenko

LONDRES (Reuters) - L'épouse d'Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, doit garder vivante la voix de son mari, a déclaré samedi la veuve d'Alexandre Litvinenko après la mort du principal opposant au président russe Vladimir Poutine. Les autorités russes ont déclaré que Navalny, 47 ans, était décédé vendredi après une promenade dans la colonie pénitentiaire arctique "Polar Wolf". "Ioulia Navalnaya a fait de très bonnes choses parce que son mari Alexeï était très connu en Russie et à l'étranger et elle doit garder sa voix vivante ; elle est désormais sa voix", a déclaré Marina Litvinenko à Reuters. Le défunt mari de Marina Litvinenko, Alexander Litvinenko, ancien officier du KGB et transfuge devenu un critique virulent du Kremlin, est décédé en 2006, trois semaines après avoir bu du thé vert mélangé à du polonium-210 dans un hôtel de luxe de Londres. A lire aussi... En 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé la Russie responsable de cet assassinat. Marina Litvinenko s'est dite bouleversée par la nouvelle de la mort d'Alexeï Navalny. "La communauté internationale doit être plus forte, trouver les mots pour dire à quel point elle regrette, sympathiser avec la famille Navalny, mais aussi prendre des mesures concrètes", a-t-elle dit. L'épouse d'Alexeï Navalny a lancé des appels lors d'un rassemblement en Allemagne pour que Vladimir Poutine soit tenu responsable de la mort de son mari. Alors que la nouvelle de la mort de Navalny se répandait à travers le monde, de nombreux dirigeants occidentaux ont dit leur indignation et le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a déclaré que la Grande-Bretagne prendrait des mesures pour répliquer à ce décès. Selon un groupe russe de défense des droits, au moins 340 personnes ont été arrêtées lors de manifestations organisées dans différentes villes de Russie. (Reportage de Kristian Brunse ; Version française Elizabeth Pineau)