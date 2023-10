L'envoi par les USA de missiles longue-portée à l'Ukraine est une "grave erreur", dit la Russie

18 octobre (Reuters) - La décision des Etats-Unis de fournir discrètement à l'Ukraine des missiles de longue portée ATACMS est une grave erreur qui aura des conséquences significatives, a prévenu l'ambassadeur de la Russie aux Etats-Unis, alors que Kyiv a dit mardi avoir utilisé avec succès ces missiles pour la première fois. "Cette mesure, qui a été délibérément cachée au public, aura des conséquences de la plus grave des natures", a déclaré Anatoly Antonov via la messagerie Telegram. La Maison blanche a confirmé mardi des informations de presse selon lesquelles les Etats-Unis avaient discrètement fourni à l'Ukraine des missiles ATACMS récemment, précisant qu'il s'agissait de missiles capables d'atteindre des cibles situées à 165 kilomètres. Kyiv, qui réclamait ces armes de longues date, a promis à Washington de ne pas les utiliser à l'intérieur du territoire russe. Par le passé, le Kremlin avait déclaré que la livraison de missiles ATACMS de fabrication américaine à l'Ukraine ne changerait pas la situation sur les lignes de front. "Les Etats-Unis continuent de pousser pour un conflit direct entre l'Otan et la Russie", a dit l'ambassadeur. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)