L'entrée en Bourse de Dr. Martens devrait rapporter £1,3 milliard

(Reuters) - Les propriétaires de la marque de chaussures Dr. Martens devraient empocher environ 1,3 milliard de livres sterling (1,46 milliard d'euros) à l'issue de l'introduction en Bourse de la société, selon l'une des banques chargées de l'opération.

La société britannique, célèbre depuis plusieurs décennies pour ses chaussures montantes aux semelles épaisses et aux coutures jaunes, a mis en vente 350 millions d'actions existantes avec une fourchette de prix indicative de 330 à 370 pence, selon un teneur de livres.

Le produit de l'opération devrait donc se situer entre 1,15 et 1,295 milliard de livres et valoriser l'entreprise entre 3,3 et 3,7 milliards de livres.

Un autre intermédiaire financier a rapporté par la suite que l'offre était "couverte" sur l'ensemble de la fourchette de prix, ce qui signifie que la demande de titres exprimée par les investisseurs atteint au moins la totalité du nombre de titres mis en vente, y compris au plus haut prix de la fourchette indicative.

Dr. Martens devrait donc bénéficier du climat favorable aux introductions en Bourse qui règne en ce début d'année en dépit de la crise du coronavirus.

Parmi les autres candidats à une cotation boursière qui se sont manifestés ces dernières semaines figurent le spécialiste des cartes de voeux électroniques Moonpig, qui prépare son entrée sur le marché londonien, le groupe polonais de services postaux InPost à Amsterdam et le site allemand de voitures d'occasion Auto1 à Francfort.

Le fonds d'investissement Permira, qui avait racheté Dr. Martens en 2014 pour 380 million euros, va vendre une partie de ses actions à l'occasion de l'introduction, tout comme d'autres actionnaires existants.

