L'entité thermique "Horse" de Renault sera basée à Madrid cet été

L'entité thermique "Horse" de Renault sera basée à Madrid cet été













Crédit photo © Reuters

par Gilles Guillaume PARIS (Reuters) - Renault a nommé la direction de son entité de moteurs thermiques "Horse", qu'il va scinder du reste du groupe au sein d'une co-entreprise avec le chinois Geely, et devrait établir celle-ci à Madrid à partir de l'été qui vient, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier. L'entité, qui sera dirigée par Patrice Haettel, jusqu'ici directeur de la stratégie et de l'ingénierie industrielles du groupe au losange, s'inscrit dans l'ambitieux plan stratégique de Renault visant à étoffer les moyens financiers de son activité historique de moteurs thermiques et à développer parallèlement une entité dédiée aux véhicules électriques, "Ampère". "Horse" devrait être basée en Espagne, où Renault a son principal hub de motorisations hybrides. La direction de la JV avec Geely, qui accueillera également le groupe pétrolier Saudi Aramco, est quant à elle toujours en préparation et devrait être basée à Londres, ont ajouté les sources. Renault a également annoncé sur l'intranet plusieurs nominations pour Ampère, ont poursuivi les sources, signe que le projet avance, mais selon un calendrier plus long. Luca de Meo, directeur général de Renault, a été nommé "projet leader" en attendant de prendre officiellement la tête de l'activité appelée à incarner le futur du groupe. Philippe Brunet dirigera l'ingénierie hardware de l'entité - plateformes et moteurs - et Thierry Cammal l'ingénierie software. "Ampère", qui pourrait être introduite en Bourse en fin d'année si les conditions de marché le permettent, devrait aussi accueillir les deux partenaires japonais Nissan et Mitsubishi, ainsi que l'américain Qualcomm. Selon une des sources, la direction de Renault était la semaine dernière dans la Silicon Valley pour rencontrer le partenaire américain du groupe dans les semi-conducteurs, ainsi que Google, avec qui Renault est associé pour l'infotainment et la conception des futurs véhicules. (Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)