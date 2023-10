L'entité électrique Renault Ampère sera présentée au marché le 15 novembre

par Gilles Guillaume PARIS, 5 octobre (Reuters) - Renault détaillera le mois prochain sa future entité électrique aux investisseurs et aux analystes financiers, point d'orgue de son travail de promotion en vue d'une introduction en Bourse qui pourrait valoriser "Ampère" jusqu'à dix milliards d'euros. Le groupe au losange a annoncé jeudi dans un communiqué que le très attendu "Capital Market Day" (CMD) dédié à l'entité se tiendrait le mercredi 15 novembre à Paris. "A cette occasion, Luca de Meo présentera la stratégie d'Ampère et ses objectifs moyen terme", a ajouté Renault. Au salon de l'automobile de Munich, début septembre, le directeur général du constructeur avait déclaré qu'Ampère pourrait valoir "huit, neuf, dix" milliards" lors de son IPO envisagée au printemps prochain si les conditions de marché le permettent. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)