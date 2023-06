L'enquête sur le sabotage des gazoducs Nord Stream s'oriente vers des indices en Pologne

(Actualisé avec précisions) 10 juin (Reuters) - Les enquêteurs allemands examinent des indices laissant penser que les auteurs des sabotages sur les gazoducs Nord Stream ont utilisé la Pologne comme base pour préparer leur opération, rapporte samedi le Wall Street Journal. Les enquêteurs allemands ont entièrement reconstitué le voyage de deux semaines de l'"Andromeda", un yacht soupçonné d'être impliqué dans le sabotage des gazoducs, selon le journal. Ils ont déterminé que le yacht avait dévié de son plan de route pour s'aventurer dans les eaux polonaises, indique le WSJ. "Des traces d'ADN ont été trouvées à bord, traces que l'Allemagne a essayé de faire correspondre à au moins un soldat ukrainien." Ni l'Office fédéral de police criminelle allemand, ni le bureau de la Chancellerie du président du Conseil des ministres polonaise n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le Washington Post a rapporté cette semaine que les Etats-Unis avaient été mis au courant d'un projet ukrainien de sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui passent sous la mer Baltique entre la Russie et l'Allemagne, trois mois avant qu'ils n'aient été endommagés par des explosions en septembre dernier. (Reportage Shivani Tanna à Bangalore; version française Camille Raynaud)