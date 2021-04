L'enquête sur l'effondrement du pont de Gênes terminée, selon des sources

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Le parquet de Milan a terminé son enquête sur l'effondrement du pont Morandi à Gênes et il prépare de possibles inculpations contre 69 anciens employés d'Atlantia et des fonctionnaires, a-t-on appris jeudi de sources ayant une connaissance directe du dossier.

L'effondrement de ce pont, exploité par la société Autostrade per l'Italia, filiale d'Atlantia, a fait 43 morts le 14 août 2018 et a mis au jour l'état de délabrement de certaines infrastructures en Italie.

Le parquet a enquêté pour déterminer si les dirigeants et des employés d'Autostrade per l'Italia et de SPEA, autre filiale d'Atlantia, avaient correctement entretenu le pont autoroutier et si les fonctionnaires du ministère des Transports avaient exercé une surveillance suffisante de ces travaux.

Atlantia et ses deux filiales ont refusé de s'exprimer sur le sujet.

Une fois l'enquête close, les personnes ou entités mises en cause disposent de trois mois pour réagir. Le parquet peut ensuite demander des inculpations ou abandonner les poursuites.

(Emilio Parodi, avec Francesca Landini; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)