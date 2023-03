L'empoisonnement d'écolières en Iran est un "crime impardonnable", déclare Khamenei

DUBAÏ, 6 mars (Reuters) - Le guide suprême de l'Iran a qualifié lundi l'empoisonnement d'écolières iraniennes au cours des derniers mois de crime "impardonnable" alors que des centaines de jeunes filles ont été hospitalisées dans le pays. "Les autorités devraient se pencher sérieusement sur la question de l'empoisonnement des élèves. C'est un crime impardonnable (...) les auteurs de ce crime doivent être sévèrement punis", a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei, cité par les médias d'État. Plus d'un millier de jeunes Iraniennes scolarisées dans différentes écoles ont subi des attaques au "poison léger" depuis novembre, selon les médias d'État et des responsables publics. Certains responsables politiques ont suggéré qu'elles pourraient avoir été visées par des groupes religieux opposés à l'éducation des filles. Les attaques ont commencé en novembre à Qom, ville sainte de l'islam chiite dans le centre de l'Iran, puis se sont étendues à au moins 25 des 31 provinces du pays, incitant certains parents à retirer leurs enfants de l'école et à organiser des manifestations. (Rédaction Parisa Hafezi ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)