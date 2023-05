L'emploi américain plus dynamique que prévu, le taux de chômage revient à 3,4%

par Lucia Mutikani WASHINGTON, 5 mai (Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en avril et la hausse des salaires s'est accélérée, montre vendredi le rapport mensuel du département du Travail, ce qui pourrait amener la Réserve fédérale à maintenir des taux d'intérêt élevés pendant un certain temps. Ce rapport suivi de près par les économistes et les investisseurs fait état de 253.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 180.000. Le chiffres de mars a été révisé en baisse de 71.000, à 165.000 au total. Le taux de chômage, calculé sur la base d'une enquête distincte, a reculé à 3,4% alors que le consensus le donnait à 3,6% après 3,5%. La hausse du salaire horaire moyen s'est accélérée à 0,5%, après +0,3%, ce qui porte son augmentation sur un an à 4,4% après 4,3%. Les rendements des bons du Trésor ont amplifié leur hausse après la publication du rapport du département du Travail et vers 12h40 GMT, celui des titres à dix ans prenait près de 11 points à 3,4559%. Au même moment, le dollar passait dans le vert et s'appréciait de 0,16% face à un panier de devises de référence . (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)