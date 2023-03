L'"empire russe" n'est pas le seul à nourrir le conflit en Ukraine, dit le pape

(Reuters) - La guerre en Ukraine est alimentée par les intérêts de plusieurs "empires", pas seulement russe, a déclaré le pape François dans une interview à la chaîne de télévision suisse en langue italienne RSI. Ce conflit est nourri par des "intérêts impériaux, pas seulement de l'empire russe, mais d'empires d'autres endroits", dit le souverain pontife dans cette interview qui sera diffusée dimanche et dont des extraits ont été publiés dans des journaux italiens. (Rédigé par Alvise Armellini, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)