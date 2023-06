L'émissaire du pape François pour la paix va se rendre à Moscou

L'émissaire du pape François pour la paix va se rendre à Moscou













Crédit photo © Reuters

CITE DU VATICAN (Reuters) - Le cardinal italien Matteo Zuppi, l'émissaire spécial du pape François dans le cadre de la guerre en Ukraine, se rendra à Moscou mercredi et jeudi, a annoncé mardi le Vatican. Cette visite dans la capitale russe intervient trois semaine après un premier voyage à Kyiv. "Le but principal de cette initiative est d'encourager les gestes d'humanité qui peuvent contribuer à faciliter une solution à la situation tragique actuelle et à trouver des moyens de parvenir à une paix juste", a déclaré le Vatican dans un communiqué. On ne sait pas exactement qui Matteo Zuppi rencontrera à Moscou. Lors de sa visite à Kyiv, il s'était entretenu avec des chefs religieux ainsi que le président ukrainien Volodimir Zelensky. Une source au Vatican a cependant déclaré que le voyage de Matteo Zuppi risquait d'être annulé en raison de la tentative de mutinerie en Russie et de la confusion qui en a résulté. (Reportage Philip Pullella et Alvise Armellini ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)