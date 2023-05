L'émirati Adnoc va livrer du GNL à TotalEnergies pour environ 1 MdE

PARIS, 1er mai (Reuters) - L'entreprise gazière émiratie Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company) a annoncé lundi avoir signé un contrat d'environ 1 milliard d'euros pour livrer du gaz naturel liquéfié (GNL) à TotalEnergies Gas and Power sur trois an. La valeur de l'accord avec la filiale de TotalEnergies devrait se situer entre 1 et 1,2 milliard de dollars (entre environ 911 millions et 1,09 milliard d'euros) selon les conditions actuelles du marché, a précisé Adnoc dans un communiqué. Le contrat devrait débuter en 2023 pour se poursuivre jusqu'en 2025 et le GNL "sera livré à divers marchés d'exportation dans le monde entier", a ajouté la société. "Ces volumes supplémentaires renforceront notre portefeuille mondial de GNL, notre capacité à approvisionner les marchés asiatiques en pleine croissance et notre ambition d'accompagner nos clients dans leur transition énergétique", a déclaré Thomas Maurisse, directeur GNL de TotalEnergies, cité par Adnoc. (Rédigé par Kate Entringer)