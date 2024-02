L'Elysée dit que le Qatar va investir €10 milliards

PARIS (Reuters) - Le Qatar s'est engagé à investir 10 milliards d'euros dans des start-ups ou des fonds d'investissement français d'ici à 2030, notamment dans des secteurs comme la transition énergétique, les semi-conducteurs ou l'intelligence artificielle, annonce l'Elysée dans un communiqué. Cet accord, qui sera évoqué lors du forum économique prévu mercredi matin en présence des Premiers ministres des deux pays et d'environ 200 chefs d'entreprise, a été conclu à l'occasion de la visite d'Etat en cours de l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, précise la présidence française. Doha et Paris se sont entendus pour poursuivre leur dialogue économique lors du sommet Choose France en mai 2024, ajoute-t-elle. (Reportage d'Elizabeth Pineau, rédigé par Tangi Salaün, édité par Camille Raynaud)