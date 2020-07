L'Elysée annonce une reprise du dialogue entre Serbie et Kosovo

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le dialogue entre la Serbie et le Kosovo va reprendre dimanche en visioconférence et jeudi en présentiel à Bruxelles, a déclaré vendredi l'Elysée à l'issue d'un sommet en visioconférence sur les Balkans présidé par Emmanuel Macron et Angela Merkel.

"La France et l'Allemagne ensemble ont obtenu ce matin du président Aleksandar Vucic et du Premier ministre kosovar Avdullah Hoti qu'ils reprennent le dialogue de normalisation dès dimanche en visioconférence et jeudi en présentiel à Bruxelles", a dit une source diplomatique à la présidence.

Le dialogue était interrompu depuis des mois en raison notamment de la décision du Kosovo d'imposer des taxes sur les marchandises importées de Serbie.

(Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)