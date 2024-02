L'Elysée annonce un débat et un vote au Parlement sur l'accord de sécurité avec l'Ukraine

L'Elysée annonce un débat et un vote au Parlement sur l'accord de sécurité avec l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président de la République, Emmanuel Macron, a demandé mardi au gouvernement de faire une déclaration sur l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine en février 2024 devant le Parlement, annonce mardi un communiqué de l'Elysée. Selon ce dernier, cette déclaration sera suivie d'un débat et d'un vote. "Cet accord fait suite à la déclaration que la France avait adoptée, le 12 juillet 2023, avec ses partenaires du G7 en marge du Sommet de l'OTAN à Vilnius", dit le communiqué. "Il inscrit notre soutien à l'Ukraine dans la durée pour faire échec à la guerre d'agression de la Russie. Il s'agit d'une démarche collective, puisqu’outre les pays du G7, 25 autres pays ont également décidé de conclure avec l'Ukraine un accord similaire." A lire aussi... Cette annonce, qui ne précise pas la date de la déclaration gouvernementale, intervient au lendemain de déclarations d'Emmanuel Macron qui a dit ne pas exclure d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, une annonce accueillie sans enthousiasme par les principaux partenaires européens de la France. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)