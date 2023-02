L'Elysée annonce des études pour prolonger la durée de vie des centrales nucléaires

PARIS, 3 février (Reuters) - Le conseil de politique nucléaire (CPN), qui s'est réuni vendredi, a validé le lancement d'études permettant de préparer la prolongation de la durée de vie des centrales existantes en France à 60 ans et au-delà, a annoncé l'Elysée dans un communiqué. Le CPN, qui a permis de faire un point d'étape sur l'ensemble du dossier nucléaire français, a par ailleurs engagé l'ensemble des acteurs dans une réflexion pour tirer les conséquences de la relance du nucléaire sur la gestion des déchets ultimes, indique encore l'Elysée. Un prochain CPN est prévu en juin, qui permettra de valider les orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie à l'horizon 2030-2035, et un autre en fin d'année, qui sera quant à lui consacré notamment à la revue détaillée du programme d'EPR2 et aux décisions à prendre sur l'aval du cycle. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)