L'élection présidentielle au Venezuela aura lieu le 28 juillet

Crédit photo © Reuters

CARACAS (Reuters) - L'élection présidentielle au Venezuela se tiendra le 28 juillet prochain, a annoncé mardi le président de la commission électorale nationale, Elvis Amoroso, après que le gouvernement et l'opposition ont conclu en octobre dernier un accord prévoyant que le scrutin ait lieu au second semestre 2024. Il est attendu que le président Nicolas Maduro brigue à nouveau une réélection, sans que l'on ne connaisse pour l'heure avec certitude l'identité du candidat de l'opposition. Maria Corina Machado, largement victorieuse de la primaire de l'opposition en octobre dernier, a été interdite d'occuper toute fonction publique - une décision confirmée en janvier par la Cour suprême vénézuélienne qui a entraîné le rétablissement de sanctions américaines. Le 28 juillet est l'anniversaire du défunt président Hugo Chavez, mentor et prédécesseur de Nicolas Maduro. (Reportage de Vivian Sequera; version française Jean Terzian)