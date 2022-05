L'Eintracht soulève l'Europa League après les TAB

par Emile Brehant (iDalgo)

Cette finale d'Europa League édition 2022 n'aura été que très peu emballante, mais elle sera allé jusqu'au bout de son suspens. Malgré 120 minutes de domination globale, les Allemands n'auront su concrétiser qu'un seul de leurs 22 tirs par le but de Borré (69'), répondant à la réalisation de Aribo (57'). Embarquées dans les prolongations, les deux formations, épuisées par les 90 premières minutes, n'ont pas su faire la différence. La décision s'est donc faite aux tirs aux buts, où Ramsey, 4ème tireur pour les Rangers, est venu buter sur Kevin Trapp après 3 premiers penaltys transformés de part et d'autre. Quelques minutes plus tard, Borré a transformé le 5ème tir au but des siens. Francfort décroche son premier titre européen depuis 1982, en plus d'un ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.