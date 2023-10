L'Egypte va rouvrir un point de passage avec Gaza pour l'aide humanitaire

19 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé que l'Egypte avait accepté de rouvrir un point de passage frontalier avec Gaza pour y permettre l'acheminement d'aide, alors que la crise humanitaire ne cesse d'empirer dans l'enclave palestinienne, assiégée par Israël, et que des manifestations secouent le Moyen-Orient depuis qu'un hôpital gazaoui a été atteint par une frappe mardi soir. L'explosion de l'hôpital Al-Ahli a alimenté les tensions régionales et les craintes d'un embrasement du conflit. Selon des représentants palestiniens, 471 personnes ont été tuées dans ce qu'ils ont dénoncé comme une frappe israélienne. Israël et les Etats-Unis, leur allié de longue date, ont imputé l'incident à un tir de roquette manqué de combattants palestiniens depuis l'intérieur de Gaza. Ces derniers ont rejeté ces accusations. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, est arrivé jeudi en Israël, au lendement de la visite du président américain Joe Biden. De leur côté, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles pour discuter de la sécurité dans le bloc après les attentats meurtriers perpétrés en France et en Belgique et répondre aux inquiétudes relatives à des déplacements massifs de population en raison du conflit entre Israël et le Hamas. VOIR AUSSI : LE POINT sur la guerre entre Israël et le Hamas SYNTHESE-Accord sur de l'aide à Gaza selon les USA, manifestations dans les pays arabes LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 09h45 - Le nombre d'otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza s'élève à au moins 203, selon l'armée israélienne. Le nombre de soldats israéliens tués depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre s'établit désormais à au moins 306, a-t-elle ajouté. 08h22 - La Chine souhaite que la guerre entre Israël et le Hamas cesse dès que possible, a déclaré le président Xi Jingping, cité par les médias d'État chinois, ajoutant que Pékin était prêt à travailler avec les gouvernements arabes pour trouver une solution durable au conflit. Xi Jingping s'exprimait après avoir rencontré le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, qui était le seul délégué de haut rang du Moyen-Orient à participer au Forum de la Ceinture et de la Route organisé par la Chine cette semaine. 08h18 - Le groupe agroalimentaire suisse Nestlé a annoncé avoir "temporairement fermé" l'une de ses usines en Israël par "précaution". 08h10 - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé à Tel Aviv où il s'entretiendra avec son homologue israélien Benjamin Netanyahu ainsi qu'avec le président Isaac Herzog, avant de se rendre dans d'autres pays de la région. 06h49 - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré jeudi qu'il existait un risque sérieux que le conflit de Gaza devienne régional, et que la Russie était en contact avec la Turquie à ce sujet, selon l'agence de presse Interfax. Il a ajouté que les tentatives visant à rendre l'Iran responsable de la crise de Gaza étaient des provocations. (Rédigé par Blandine Hénault)