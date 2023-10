L'Égypte s'opposera à tout déplacement des Palestiniens vers le Sinaï dit Sissi

LE CAIRE (Reuters) - Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a déclaré mercredi que les Égyptiens s'opposeront au déplacement forcé de millions de Palestiniens dans le Sinaï, ajoutant qu'un mouvement de population de cette ampleur transformerait la péninsule en une base d'où pourraient être lancées des attaques contre Israël. La bande de Gaza étant sous le contrôle effectif des israéliens, les Palestiniens pourraient être déplacés dans le désert du Néguev, en Israël, "jusqu'à ce que l'on s'occupe des militants", a déclaré Abdel Fattah al Sissi lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz, au Caire. "Ce qui se passe actuellement à Gaza est une tentative de forcer les civils à prendre la fuite et à migrer vers l'Égypte, ce qui ne devrait pas être accepté", a déclaré le président égyptien. "L'Égypte rejette toute tentative de résoudre la question palestinienne par des moyens militaires ou par le déplacement forcé des Palestiniens de leur terre, ce qui se ferait aux dépens des pays de la région", a-t-il ajouté. Le peuple égyptien "sortira et protestera par millions (...) si on le lui demandait", afin de s'opposer à tout déplacement des habitants de Gaza vers le Sinaï. La frontière entre la péninsule égyptienne du Sinaï et la bande de Gaza est le seul point de passage terrestre vers l'enclave palestinienne qui ne soit pas contrôlé par Israël. Le bombardement et le siège sans précédent de la bande de Gaza par Israël font craindre que ses 2,3 millions d'habitants ne soient contraints de se réfugier dans le Sinaï. (Reportage Nayera Abdallah et Nadine Awadalla ; rédigé par Aidan Lewis ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)