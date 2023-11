L'Egypte reçoit du Hamas une liste de 14 nouveaux otages à libérer ce samedi

L'Egypte reçoit du Hamas une liste de 14 nouveaux otages à libérer ce samedi













LE CAIRE, 25 novembre (Reuters) - L'Egypte a reçu du groupe palestinien Hamas une liste de 14 otages devant être libérés ce samedi, ont rapporté à Reuters des sources au sein de la sécurité égyptienne. Avant cette information, Israël a indiqué avoir reçu une liste d'otages devant être libérés de Gaza samedi par le Hamas. L'Etat hébreux a dit en outre se préparer à libérer 42 prisonniers palestiniens dans le cadre de la 2e phase de l'accord sur les otages. L'accord entre Israël et le Hamas prévoit la libération sur quatre jours de 50 otages israéliens en échange de 150 détenus palestiniens, d'une pause des combats et d'une augmentation de l'aide humanitaire. (Reportage Ahmed Mohamed Hassan, version française Claude Chendjou)