L'Égypte prend des mesures pour empêcher l'exode de Palestiniens de Gaza

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE/GAZA (Reuters) - L'Égypte s'efforce d'éviter un exode massif de la bande de Gaza vers sa péninsule du Sinaï, alors que les bombardements israéliens ont interrompu mardi les passages au principal point de sortie de l'enclave, déclarent des responsables de Gaza et des sources de sécurité égyptiennes. Le poste-frontière de Rafah est resté fermé mercredi matin et l'armée y a pris de nouvelles positions, organisant des patrouilles pour surveiller la zone, a déclaré Ahmed Salem de la Fondation du Sinaï pour les droits de l'homme. Rafah est le seul point de passage possible vers le Sinaï pour les 2,3 millions d'habitants de Gaza. Le reste de la bande de Gaza, densément peuplée, est entouré par la mer et par Israël, qui a annoncé un siège total du territoire après l'attaque menée ce week-end par le Hamas dans le sud d'Israël. Les raids de représailles israéliens massifs sur Gaza suscitent l'inquiétude de l'Égypte, qui a exhorté Israël à assurer un passage sûr aux civils de l'enclave, ont déclaré deux sources de sécurité égyptiennes. Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a déclaré mardi que l'escalade de la violence à Gaza était "extrêmement dangereuse" et que l'Égypte cherchait à trouver une solution avec ses partenaires régionaux et internationaux. Le passage des personnes et des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza est strictement contrôlé par un blocus mis en œuvre par l'Égypte et Israël. Mardi, l'armée israélienne est revenue sur la recommandation d'un de ses porte-parole, selon laquelle les Palestiniens fuyant les frappes aériennes à Gaza devraient se diriger vers l'Égypte. Depuis l'offensive meurtrière du Hamas lancée samedi, qui a fait au moins 1.200 morts selon un dernier bilan, Israël a déclenché sur Gaza les frappes les plus massives en 75 ans de conflit israélo-palestinien, qui ont fait au moins 950 morts. Le gouverneur du Nord-Sinaï a rencontré les autorités locales lundi pour planifier toute crise résultant des événements à Gaza, d'après son bureau, et des ambulances ont été mobilisées dans le Sinaï pour assurer d'éventuelles évacuations. La sécurité dans la région de Rafah est également un sujet de préoccupation pour l'Égypte, car le Sinaï est le théâtre d'une insurrection islamiste qui a éclaté il y a une dizaine d'années. (Reportage Ahmed Mohamed Hassan, Yusri Mohamed et Nidal al-Mughrabi ; Avec la contribution de Nadine Awadalla, Ahmed Eliman, Aidan Lewis et Mai Shams Eldin ; Rédaction Aidan Lewis, Alison Williams, Gareth Jones, Susan Fenton et Nick Macfie ; version française Mariana Abreu)