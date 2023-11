L'Egypte optimiste sur une éventuelle prolongation de la trêve à Gaza

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Egypte a indiqué samedi avoir reçu des signaux positifs de toutes les parties concernant une éventuelle prolongation de la trêve dans la bande de Gaza pour un ou deux jours. Diaa Rashwan, président du service d'information de l'État en Egypte (SIS), a déclaré dans un communiqué que son pays menait des discussions approfondies avec toutes les parties afin de parvenir à un accord sur la prolongation de la trêve de quatre jours entre Israël et le Hamas palestinien. Cela "signifie la libération de davantage de détenus à Gaza et de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes", a-t-il ajouté. (Reportage Aidan Lewis, version française Claude Chendjou)